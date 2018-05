Paura al London Bridge per un furgoncino

ROMA, 5 MAG - Momenti di paura questa mattina a Londra sul centralissimo London Bridge, dove un uomo al volante di un furgoncino rubato si è schiantato contro alcune auto e un autobus e l'uomo al volante si è buttato giù dal ponte finendo nel Tamigi: la polizia ha chiuso il ponte, per riaprilo successivamente ma solo parzialmente. Secondo quanto riporta il Daily Mail, non si tratta di terrorismo. L'uomo alla guida del furgoncino era inseguito dalla polizia e probabilmente ha deciso di rischiare la vita tuffandosi nel fiume piuttosto che essere catturato: tuttavia, è stato poi tratto in salvo dalla polizia fluviale ed arrestato con l'accusa di furto. Il ponte è adesso aperto al traffico in direzione sud, mentre rimane chiuso agli autobus in direzione nord, secondo l'autorità dei trasporti londinese.