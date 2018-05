'Marx odiava la Russia,lo mitizzò Lenin'

MOSCA, 4 MAG - Karl Marx in realtà "odiava la Russia" e fu Lenin a "mitizzarlo", essenzialmente per esigenze politiche. E' quanto sostiene la Rossiskaia Gazeta, il quotidiano che fa capo al governo russo, in una lunga analisi pubblicata oggi in prima pagina in occasione del bicentenario della nascita dell'autore de 'Il Capitale'. "Persino fra i moderni politici occidentali - si legge - pochi parlano della Russia con un odio così profondo come faceva Marx".