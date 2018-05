Sparatoria a Nashville lite tra 2 uomini

WASHINGTON, 4 MAG - Paura e panico in un centro commerciale nei pressi di Nashville in seguito ad una sparatoria nata da una lite fra due uomini, uno dei quali è rimasto ferito e versa in condizioni gravi mentre il secondo è nelle mani della Polizia. Stando alle prime ricostruzioni delle forze dell'ordine uno dei protagonisti dello scontro a fuoco aveva dapprima tentato la fuga dal centro commerciale di Opry Mills, per poi arrendersi di lì a poco. Intanto allo scattare dell'emergenza il complesso era stato posto in 'lockdown' e perquisito dagli agenti, mentre gli avventori spaventati cercavano di allontanarsi in velocità dal centro commerciale o barricandosi nei negozi - circa 200 in tutto - di Opry Mills, il 'mall' piu' grande e frequentato del Tennessee, con un cinema, diversi locali e anche un piccolo museo delle cere.