Trump, soldi legale non da mia campagna

ROMA, 3 MAG - Donald Trump ha twittato, dicendo che i soldi restituiti all'avvocato Michael Cohen non vennero dalla campagna elettorale presidenziale. E che furono a titolo di rimborso di quanto anticipato dal legale per un accordo di riservatezza con la pornostar Stormy Daniels. Un'intesa - scrive Trump - per "fermare le false e ricattatorie accuse" fatte dalla donna nonostante lei "avesse già firmato una lettera dettagliata nella quale ammetteva che non c'era stata alcuna relazione".