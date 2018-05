Unione doganale, May cede a euroscettici

LONDRA, 3 MAG - Si è concluso di fatto con una vittoria dei Tory 'brexiteers', secondo i media, il consiglio di gabinetto britannico convocato ieri dalla premier Theresa May per ridiscutere la linea negoziale con Bruxelles sui futuri rapporti doganali post Brexit fra il Regno e l'Ue. May, riporta la Bbc, ha alla fine ordinato a una task force di funzionari "una revisione" della piattaforma delineata finora: piattaforma contestata dall'ala più euroscettica che non s'accontenta dell'impegno già preso di far uscire Londra dall'unione doganale, ma chiede di ritirare dal tavolo anche l'ipotesi d'una qualsiasi forma di "partnership doganale", invocando mani libere per futuri accordi commerciali con Paesi terzi. I ministri 'moderati', guidati dal cancelliere dello Scacchiere, Philip Hammond, avrebbero voluto evitare di cedere, ma alla fine secondo il Guardian i 'falchi' Boris Johnson, David Davis e Liam Fox sono riusciti a imporre la revisione trovando un nuovo alleato nel neo-ministro dell'Interno, Sajid Javid.