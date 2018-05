Coree: Moon parla con Guterres

NEW YORK, 02 MAG - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha parlato al telefono con il presidente sudcoreano Moon Jae-in e si e' congratulato con lui per il successo del vertice con il leader nordcoreano Kim Jong Un. Il portavoce del Palazzo di Vetro ha fatto sapere che Moon "ha chiesto il sostegno delle Nazioni Unite per verificare l'imminente chiusura del sito di test nucleari di Pyongyang come annunciato da Kim, oltre che per l'attuazione dell'accordo per trasformare la zona demilitarizzata in una zona di pace". Guterres ha ribadito il "pieno appoggio dell'Onu per promuovere il dialogo intercoreano e a tale riguardo, ha promesso che le Nazioni Unite sono pronte a discutere possibili forme di sostegno".