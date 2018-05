Molestie: bassista 'Tokyo' lascia band

TOKYO, 02 MAG - Il bassista del gruppo musicale 'Tokyo', Tatsuya Yamaguchi - che la settimana scorsa aveva ammesso di aver molestato una liceale, ha espresso l'intenzione di separarsi dalla band. L'annuncio è stato fatto in una diretta televisiva nazionale dagli altri quattro membri di 'Tokyo', spiegando che una decisione finale sul suo abbandono non è stata ancora presa, e che comunque il gruppo non si scioglierà. Il 46enne Yamaguchi aveva ammesso di aver provato a baciare una studentessa nella sua abitazione lo scorso febbraio, ed era stato successivamente denunciato alla polizia. Il caso ha generato molto clamore sui media nipponici, provocando l'interruzione di programmi televisivi, contratti pubblicitari e la modifica di campagne commerciali in tutto il paese. Oltre ad essere i principali ambasciatori delle Olimpiadi di Tokyo del 2020, i membri del gruppo stavano lavorando all'uscita dell'album che commemorava il 25esimo anniversario della data del loro debutto.