Macron condanna violenze 1 maggio

SYDNEY, 2 MAG - Il presidente francese Emmanuel Macron, da ieri in Australia per una visita ufficiale di tre giorni, ha condannato le violenze nelle proteste del Primo Maggio in Francia, aggiungendo però che il governo non è eccessivamente preoccupato per gli incidenti ed ha promesso fermezza. Nel corso di una conferenza stampa a Sydney Macron ha detto che "condanna duramente" la violenza e il vandalismo durante le proteste contro i piani di riforma del lavoro. "Il Primo Maggio è una celebrazione internazionale. E' il giorno in cui si celebrano i lavoratori, non i rivoltosi - ha aggiunto - . Non ci dobbiamo preoccupare troppo. Resteremo saldi. Vi è un governo, vi è uno Stato, vi sono leader, e continuerà ad essere così". E ha osservato che "sono stati eseguiti arresti e prese tutte le misure necessarie".