Dazi: Trump a Ue, 30 giorni per trattare

NEW YORK, 1 MAG - Un mese in piu' per trattare. L'amministrazione Trump estende di 30 giorni le trattative sui dazi per l'alluminio e l'acciaio con Unione Europea, Canada e Messico. Lo annuncia la Casa Bianca, sottolineando che ''nelle trattative l'amministrazione punta a quote che limitano l'import e tutelano la sicurezza nazionale''.