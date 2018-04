1 maggio: Turchia vieta piazza Taksim

ISTANBUL, 30 APR - Piazza Taksim a Istanbul vietata anche quest'anno per la grande manifestazione del Primo maggio. Già dalle scorse, la polizia turca ha iniziato a preparare le transenne nella zona al centro della metropoli sul Bosforo per impedire l'accesso al luogo simbolo della Festa dei lavoratori in Turchia, dove il primo maggio 1977 venne aperto il fuoco sulla folla, uccidendo più di 30 persone. La grande manifestazione dei sindacati turchi si svolgerà quindi nella piazza di Maltepe, sulla sponda asiatica, dove la scorsa estate ebbe luogo il più grande raduno recente dell'opposizione al presidente Recep Tayyip Erdogan, con centinaia di migliaia di persone scese in strada a conclusione della 'Marcia per la giustizia' partita da Ankara. Imponenti le misure di sicurezza predisposte in tutta la Turchia. Lo scorso fine settimana, un blitz di polizia aveva portato all'arresto di 10 sospetti membri Isis, che secondo il ministro degli Interni volevano organizzare un attentato proprio contro il Primo maggio.