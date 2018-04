Gb: Sajid Javid nuovo ministro Interno

LONDRA, 30 APR - La premier britannica Theresa May ha scelto Sajid Javid, finora titolare degli Affari Regionali, per sostituire come ministro dell'Interno Amber Rudd, dimessasi ieri per aver ingannato il parlamento sull'esistenza delle quote prestabilite annuali di espulsioni di migranti dal regno. Lo riferisce la Bbc. Javid è figlio egli stesso di immigrati pachistani ed è considerato, al pari di Rudd, una 'colomba' sul dossier della Brexit. Agli Affari Regionali, con deleghe su Comunità Locali ed Edilizia, va invece James Brokenshire, che rientra nel governo conservatore dopo essersi dimesso mesi fa da titolare del dicastero per l'Irlanda del Nord a causa di un tumore polmonare allo stadio iniziale nel frattempo operato con successo.