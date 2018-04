Usa: caos a frontiera Messico

WASHINGTON, 30 APR - Il passaggio di frontiera fra Usa e Messico all'altezza di San Diego ha raggiunto il massimo della sua capienza ancor prima che arrivi un caravan di circa 200 migranti centroamericani intenzionati a richiedere asilo e atteso in queste dopo un viaggio di circa un mese attraverso il Paese. Lo riferiscono le autorita' di frontiera Usa. Nei giorni scorsi il presidente Donald Trump aveva descritto i migranti come una minaccia per gli Usa.