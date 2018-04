Times, Russia influenzò voto per Corbyn

ROMA, 29 APR - La Russia ha tentato di influenzare le elezioni di un anno fa in Gran Bretagna promuovendo il Labour attraverso account Twitter gestiti da robot. Lo sostiene il Times che nella sua edizione domenicale pubblica i risultati di un'inchiesta condotta su oltre 6.000 profili Twitter russi. La maggior parte di questi, rivela il giornale conservatore, sono stati creati nelle settimane immediatamente precedenti il voto e tutti, soprattutto nei momenti cruciali della campagna elettorale, hanno denigrato la leader dei Tory Theresa May esaltando invece Jeremy Corbyn. Ad esempio, sostiene il Sunday Times, questi account Twitter hanno aiutato il capo del partito laburista a trasformare l'attentato alla Manchester Arena in un punto a suo favore attaccando i tagli alle forze dell'ordine voluta dalla premier quando era ministro degli Interni. Naturalmente il Labour ha replicato al giornale sottolineando che Mosca "ha apertamente sostenuto il partito conservatore alle ultime elezioni".