'Kim pronto a mettere fine al nucleare'

ROMA, 29 APR - Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha dichiarato, in un'intervista a Abc news, che il leader nordcoreano Kim Jong-un è pronto a stabilire un piano di denuclearizzazione che per gli Stati Uniti deve prevedere "un meccanismo completo, verificabile, irreversibile". Pompeo ha incontrato Kim a Pyongyang a Pasqua, in una visita resa nota soltanto in seguito.