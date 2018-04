Domani Consiglio nazionale palestinese

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 APR - Il Consiglio nazionale palestinese - la massima istituzione palestinese che include anche quanti di loro vivono nella diaspora - è convocato per domani a Ramallah su iniziativa del presidente dell'Olp, Abu Mazen, che vede in questa circostanza l'occasione per ottenere un rinnovato sostegno alla propria politica e per riorganizzare le fila della organizzazione. Secondo la stampa locale, il suo obiettivo è di ridurre sensibilmente il numero dei delegati e di eliminare una serie di disfunzioni legate ad una sovrapposizione di incarichi fra i membri del Comitato esecutivo dell'Olp e ministri dell'Autorità nazionale palestinese. Da Gaza dirigenti di Hamas hanno affermato che il Consiglio "non rappresenta tutti i palestinesi". Hanno inoltre criticato gli organizzatori per aver scelto Ramallah come luogo di incontro perché per certi versi, hanno affermato, "è una località ancora influenzata dall'occupazione israeliana e diverse fazioni politiche, fra cui Hamas, non possono esservi rappresentate".