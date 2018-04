Mo: oggi Netanyahu riceve Pompeo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 APR - Il nuovo Segretario di Stato Usa Mike Pompeo è atteso oggi in Israele, dove sarà subito ricevuto da Benyamin Netanyahu. "E' un vero amico di Israele - ha detto il premier nella seduta del consiglio dei ministri -. Penso che sia importante il fatto che svolga qua la sua prima missione all'estero da Segretario di stato". Netanyahu ha anticipato che discuterà con lui della "crescente aggressività iraniana e ovviamente dell'accordo con l'Iran sul nucleare su cui una decisione (da parte degli Usa, ndr) è imminente". Il premier ha aggiunto che in questa occasione ringrazierà nuovamente il presidente Donald Trump per la sua decisione di trasferire a Gerusalemme l'ambasciata degli Stati Uniti, "cosa che - ha ricordato - avverrà a giorni". Pompeo arriverà in Israele dopo una prima tappa in Arabia Saudita.