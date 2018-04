Brigitte su Melania, 'è prigioniera'

ROMA, 28 APR - "Simpatica, intelligente e molto aperta. Ma prigioniera della Casa Bianca". Brigitte Macron parla di Melania Trump dopo la visita di stato a Washington e, in un'intervista a Le Monde, confida di "essere molto più libera" della First Lady americana. "Io esco molto più di lei", racconta la Premiere Dame, che descrive Melania come una persona "dotata di un gran senso dell'umorismo, abbiamo riso molto insieme". "Ha una forte personalità che è costretta a nascondere", sostiene Brigitte che rivela: Melania "non è libera di fare nulla, non può uscire dalla Casa Bianca, non può neanche aprire una finestra se vuole". Al contrario della moglie del presidente francese che, invece, "cerca di condurre una vita normale" a Parigi. "Non sono cambiata, rimango la moglie di Emmanuel Macron, non del presidente". Certo, ammette, "devo fare attenzione a ciò che dico. Ho sempre l'impressione che una parola sia già troppo. Mi tengo. E questa è la parte più difficile. Non c'è mai un momento in cui ci si può rilassare", confessa.