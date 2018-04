Siria: Cavusoglu, oggi evento importante

MOSCA, 28 APR - Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha definito l'incontro trilaterale con i colleghi russi e iraniani a Mosca come un evento importante per intraprendere nuove iniziative nel processo di risoluzione della Siria. "Riunioni regolari tra i ministri degli Esteri dei Paesi garanti del processo di Astana ci hanno permesso di fare molti progressi nel processo di pace siriano: l'incontro di oggi è importante per compiere ulteriori passi avanti", ha detto Cavusoglu al ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Lo riporta Interfax.