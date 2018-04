Cina: killer scuola è ex studente

ROMA, 27 APR - L'autore dell'attacco odierno ad una scuola secondaria nel nord della Cina è un ex studente dell'istituto, di 28 anni, che è in custodia. Lo riferisce la polizia locale, come riporta la Bbc. Secondo le prime valutazioni, avrebbe agito per vendetta perché al suo terzo anno di scuola era stato vittima di bullismo. Nell'attacco sono rimasti uccisi sette ragazzini, cinque femmine e due maschi, che secondo le testimonianze avrebbero tra i 12 ed i 15 anni. Altri 12 sono rimasti feriti.