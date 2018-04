Siria: ong, raid su Yarmuk, 36 morti

(ANSAmed) - BEIRUT, 27 APR - Raid aerei e di artiglieria governativi su un quartiere alla periferia sud di Damasco in mano all'Isis hanno ucciso 36 civili, tra cui otto minori e sei donne. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), secondo cui le vittime sono cadute nel campo profughi di Yarmuk, dal 2015 in mano a miliziani dello 'Stato islamico' e teatro da 10 giorni dell'offensiva governativa. Le notizie non sono verificabili in maniera indipendente sul terreno.