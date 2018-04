Trump andrà in Gb, ma non visita Stato

ROMA, 25 APR - Donald Trump farà finalmente la sua prima visita ufficiale nel Regno Unito il prossimo luglio, ma non sarà una visita di Stato con parata in carrozza sul Mall e cena a Buckingham Palace: lo confermano fonti del Guardian, per il quale il presidente Usa vedrà la premier Theresa May a Downing Street e potrebbe incontrare anche la regina Elisabetta o membri della famiglia reale. Trump, aggiunge il giornale, dovrebbe andare a Londra dopo il vertice della Nato a Bruxelles, a metà luglio. May aveva invitato Trump nel Regno Unito per una visita di Stato durante il suo viaggio a Washington a gennaio. Ma questa era stata declassata a 'visita di lavoro' dopo che si erano levate forti proteste contro la presenza di Trump in Gran Bretagna, e che i parlamentari avevano negato al presidente la possibilità di fare un discorso a Westminster.