Corea Nord: stop test nucleari e missili

ROMA, 20 APR - La Corea del Nord ha annunciato che fermerà i test nucleari e missilistici a partire dal 21 aprile. "Non c'è più bisogno di test nucleari o di test missilistici. E chiuderemo anche il sito dei test nucleari nel nord del Paese", ha detto il leader Kim Jong-un parlando alla nazione. Lo stop è la dimostrazione che il regime di Kim considera questa "nuova fase" un "periodo storico" e vuole "mantenere le promesse", afferma l'agenzia di stato nordcoreana Kcna. Il ministro della Difesa giapponese Itsunori Onodera giudica l'annuncio 'insufficiente'. Da Washington, dove si trova in visita per un colloquio con il suo omologo Jim Mattis, Onodera ha detto che nella dichiarazione di Pyongyang non c'è un riferimento diretto agli esperimenti dei missili a corto e medio raggio, aggiungendo che "la comunità internazionale richiede alla Corea del Nord di eliminare tutte le armi di distruzione di massa e abbandonare il progetto di sperimentazione dei missili balistici in maniera irreversibile e verificabile".