Usa: giustiziato detenuto più anziano

WASHINGTON, 20 APR - E' stato giustiziato in Alabama un detenuto di 83 anni, che era stato condannato alla pena di morte per aver ucciso un giudice federale nel 1989 in un'ondata di azioni terroristiche nel sud degli Stati Uniti: è il più anziano detenuto messo a morte da quando le esecuzioni della pena capitale sono riprese negli anni '70. La morte di Walter Leroy Moody Jr. è stata pronunciata alle 20:42 ora locale, dopo essere stato sottoposto ad un'iniezione letale nella prigione di Atmore.