Brasile: Lula pronto a consegnarsi

ROMA, 7 APR - "Io non mi nascondo, non ho paura di loro". Lo ha detto l'ex presidente brasiliano Lula da Silva, dicendosi pronto a consegnarsi alla polizia durante il suo discorso al termine della messa ecumenica in suffragio della moglie, trasmesso in diretta streaming su Twitter. Lula ha chiesto di potersi consegnare alla polizia solo domenica sera in modo da poter assistere alla finale del Palmeiras contro il Corinthians. E' quanto riferisce la Folha de Sao Paulo. Sarebbe l'ennesimo rimandare la decisione di costituirsi, dopo aver posto oggi come termine prima la messa della mattina per la moglie, poi un pranzo con i familiari.