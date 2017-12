ROMA - «Una formazione di qualità deve essere considerata la base della filiera del made in Italy». Lo ha detto Marco Nardella Romagnoli, fashion industry delegate del Ministero dello Sviluppo Economico, alla presentazione del nuovo Master di I livello in «Teoria e Strategie della Moda. Comunicazione, eventi e valorizzazione culturale della moda e del Made in Italy/CEVMODA» dell’Università di Roma La Sapienza. Formazione, fiducia in se stessi e l’importanza di un network positivo, da costruire negli anni e con l’impegno, sono stati anche gli argomenti portati dallo stilista Antonio Grimaldi.

Frutto di una collaborazione fra La Sapienza e un pool di istituzioni, associazioni e aziende fra cui compaiono rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, di Camera Nazionale della Moda, di CNA e di Unindustria Lazio, il nuovo programma si prefigge di preparare i neo-laureati in ogni disciplina, ma in particolare in Scienze della Moda e del Costume, Storia dell’Arte e Spettacolo, Editoria, Economia, ad affrontare il mondo del lavoro offrendo loro un percorso al tempo stesso innovativo e approfondito su temi nei quali la Sapienza vanta una competenza specifica come l’archivistica digitale, l’editoria/old e new media, la semiotica, affidando però a professionisti di fama internazionale corsi, laboratori e attività pratiche nell’area degli eventi, del videomaking, dello storytelling e delle attività social per la moda e la valorizzazione del territorio.

Il master è frutto di un tandem accademico-professionale fra il professor Andrea Carteny, presidente del Master in Teoria e Strategie della Moda e Fabiana Giacomotti, giornalista e docente di linguaggi della moda in Sapienza, che del nuovo Master sarà direttore scientifico. Le lezioni del master, il cui bando è già aperto, inizieranno a fine febbraio 2018.