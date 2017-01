Il centro di Roma invaso da romani e turisti che a piedi si godono le bellezze della Capitale ma, allo stesso tempo, invadono le strade innescando dei veri e propri ingorghi, 01 gennaio 2017. Traffico semi paralizzato, si è registrato, in particolare a piazza Venezia, dove le auto devono fare lunghe soste per permettere il passaggio dei tanti visitatori, a passeggio tra via dei Fori Imperiali e via del Corso. ANSA