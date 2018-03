POLICORO - Nonno Pasquale Santarcangelo, 106 anni, ha votato a Policoro, in Basilicata. L’ultracentenario del centro jonico si è recato, alle 10.30, elegante col suo cappello verde ed i baffi all’insù, accompagnato dai nipoti, a compiere quello che lui ha sempre definito “un dovere”, nel seggio n. 10. E dopo aver svolto il suo ruolo di cittadino legato alle istituzioni si è volentieri fatto fotografare. Nonno Pasquale, con la sua veneranda età fa tanta simpatia.

E a Matera una donna di 85 anni è morta dopo essere stata colta da un malore nel seggio di via Greco, nel popolare rione San Pardo. E' accaduto intorno alle 17: una volta giunta all'istituto Bramante la donna non è riuscita raggiungere il seggio quando è stata colta da malore all'ingresso della scuola. Inutile si è rivelato l'intervento di un'ambulanza e le manovre rianimatoria del personale medico: Raffaella Barile, questo il suo nome, era accompagnata dal marito, il primo in assoluto a darsi da fare per aiutare la sua consorte e che è precipitato in un comprensibile stato di dolore per l’esito di una giornata per la sua famiglia davvero tragica.