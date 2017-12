Un uomo di nazionalità bulgara - Zlatko Staykov Manev, di 38 anni - è stato arrestato a Matera dai Carabinieri che hanno eseguito un mandato di arresto europeo emesso dal suo Stato di origine per fargli scontare «condanne relative a numerosi reati commessi in patria».

Ricevuta la comunicazione dell’emissione del mandato di arresto a carico dell’uomo, i Carabinieri della città lucana hanno cominciato ad indagare dal momento che Manev, nei mesi scorsi, «aveva lasciato tracce» a Matera e in alcuni comuni della Puglia. Infatti, l’uomo - che è senza fissa dimora - è stato rintracciato proprio in un comune a ridosso della Basilicata. Per evitare che il ricercato facesse di nuovo perdere le tracce, i militari lo hanno attirato a Matera ed arrestato. Le condanne inflitte all’uomo riguardano reati di ingiuria, violazione degli obblighi di assistenza familiare, guida in stato di ebbrezza e minaccia.