Impacchettati e gettati in campagna come degli oggetti fastidiosi di cui disfarsi. Una triste sorte per quattro cuccioli se non fosse passata di lì una pattuglia della Radiomobile della Compagnia di Pisticci in servizio, lungo le strade di campagna per servizio preventivo contro i furti nelle zone agricole.

I militari, nel transitare nei pressi di un canale hanno notato una scatola di cartone che al loro passaggio si è mossa. Incuriositi i carabinieri, scesi dal mezzo, hanno aperto la scatola e hanno trovato la sorpresa: quattro cuccioli, 2 femmine e 2 maschi, che alla vista dei loro salvatori hanno cominciato a scodinzolare e guaire di gioia quasi a comprendere di essere stati salvati da morte certa.

Il mostro (non ci sono altri termini per definirlo) che li ha abbandonati, infatti, si era preoccupato di chiudere per bene il pacco in modo che non potessero uscire e dunque morire di fame e sete. I militari hanno subito contattato personale della società “ELLE E ELLE”, che fornisce il servizio per il comune di Pisticci per la prevenzione del randagismo che dopo averli rifocillati li hanno condotti presso il canile di Matera, sito in contrada Le Matinelle, dove verranno microchippati e vaccinati, dal servizio veterinario, pronti per essere affidati a chiunque voglia adottarli.

Chi è interessato ad adottarli può rivolgersi al responsabile, sig. Antonio Losignore, al canile contattando il numero 3496723810. Il canile è aperto tutti i giorni, anche a Natale e giornate festive.