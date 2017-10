La Fondazione Matera «Basilicata 2019» e il Comune argentino di Rosario collaboreranno per il progetto Matera 2019: l’accordo è stato firmato nel corso di un incontro a cui ha partecipato una delegazione della Commissione regionale dei lucani nel mondo.

«L'Argentina è stata individuata come nazione all’interno della quale selezionare la città partner - ha detto il vicepresidente della Commissione regionale lucani nel mondo, Vito Giuzio, secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa del Consiglio regionale - per il forte legame con l’Italia anche grazie alla presenza straordinaria di emigrati e di famiglie di origine italiana, e, all’interno di questa, di una comunità lucana che ha saputo tenere viva la cultura della Basilicata».

«Un impegno questo tra la Fondazione Matera Basilicata 2019 e il Comune di Rosario che - ha evidenziato Giuzio- sono sicuro produrrà azioni positive e che vedrà il prezioso contributo dei nostri lucani. Con questo impegno si dimostrerà che il grande progetto di 'Matera 2019' riuscirà ad essere un’opportunità per tutti i lucani, quelli che vivono in regione e quelli che seppur lontani fisicamente continuano a seguire emotivamente le sorti della propria terra». Nel corso della giornata si è anche svolta una manifestazione per ricordare Francisco Netri, giovane avvocato originario di Albano di Lucania (Potenza), «ucciso nel 1916 ad El Alcorta per aver difeso i contadini dai latifondisti argentini, a chiusura delle manifestazioni del centenario della sua morte».