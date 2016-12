È un Master di I livello in “Cinema, Location Management e Movie Tourism” rivolto a tutti i laureati quello che l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli presenta per l’Anno Accademico 2016/2017. Si tratta di un percorso formativo che si inserisce quale tassello privilegiato di un’offerta culturale che ambisce a qualificare ulteriormente l’immagine di Matera Capitale europea della Cultura per il 2019. Il master, che sarà svolto in collaborazione con Officina Rambaldi e Ees, non a caso ha il patrocinio di Fondazione Matera-Basilicata 2019, Lucana Film Commission, Fondazione ENI Enrico Mattei (Feem), Invitalia. Quanti fossero interessati al master, però devono affrettarsi perché le iscrizioni scadono il 31 dicembre prossimo. Si tratta di master che punta a formare professionisti in grado di valorizzare la propria creatività, utilizzare le moderne tecnologie e i new media per dare vita a prodotti innovativi e operare nell'industria cinetelevisiva. Professionalizzerà, inoltre, le competenze dello sceneggiatore, del regista, dell’autore, insieme a nuove figure.

Il master si avvarrà di professionisti di elevato profilo nel panorama cinematografico, per offrire a talenti e vocazioni di elevarsi professionalmente e porterà idee e lavori degli allievi all'attenzione degli operatori del settore. Il percorso formativo, che prevede 1500 ore e uno stage professionalizzante, inizierà entro il mese di gennaio 2017. Gli interessati al master, disoccupati o inoccupati residenti in Basilicata, potranno richiedere il voucher a copertura totale delle spese di iscrizione relativo all’Avviso pubblico “Concessione di contributi per la partecipazione a Master universitari in Italia e all’estero per gli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017”.

Le domande di iscrizione devono pervenire entro il sabato prossimo. Per informazioni e iscrizioni: Centro di Lifelong Learning: tel. 081.2522348 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12). Segreteria organizzativa: Officina Rambaldi, piazza Vittorio Veneto a Matera oppure via Sicilia n. 53 a Potenza. Tel./fax: 0971/410738; E-mail: info@officinarambaldi.it. [e.f.]