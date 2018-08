Erogati 6 milioni per riqualificare i lidi

Soddisfazione per l’esito della procedura negoziata con la Regione Basilicata che ha portato al riconoscimento di un finanziamento di circa 6 milioni di euro. L’hanno manifestata i sindaci dei Comuni del Metapontino, per i quali «tali fondi saranno destinati alla riqualificazione delle zone lido per favorire la fruizione integrata di risorse culturali e naturali, così da valorizzare le potenzialità attrattive del Metapontino. La Regione Basilicata ha avviato a maggio la procedura negoziata proprio per favorire un investimento nel settore turistico che sia integrato e che riguardi tutti i Comuni costieri, compresa Maratea: va sottolineata l’ottima sinergia che si è sviluppata in questi mesi tra le amministrazioni della costa jonica, che hanno cooperato per ottenere un risultato proficuo per l’intero territorio, cercando di valorizzare nel miglior modo possibile risorse e potenzialità del Metapontino e delle spiagge coinvolte. Gli interventi dovranno essere realizzati entro il 2020: il Comune di Pisticci è capofila. Gli interventi in programma riguardano la riqualificazione o completamento del lungomare, la creazione di un vero e proprio collegamento dell’intera costa del Metapontino con percorsi all’interno o a ridosso delle aree naturalistiche presenti, nonché con le aree archeologiche dislocate su tutta la costa». Verranno installati totem informativi che, attraverso l’uso della tecnologia QR-code, permetteranno di accedere a guide turistiche virtuali e verrà apposta una cartellonistica informativa relativa a fauna e flora autoctona ed installate postazioni di bike-sharing. «Il progetto è frutto di una collaborazione sempre più forte tra i Comuni del Metapontino, suggellata dall’approvazione, nei mesi scorsi, del piano di sviluppo strategico che coinvolge le comunità joniche in un percorso condiviso di promozione turistica e culturale».