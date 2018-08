Ferragosto, furti in case e aziende: un arresto a Policoro

MATERA - Un giovane di 20 anni, di Altamura (Bari), è agli arresti domiciliari dopo essere stato sorpreso a rubare un televisore nel giardino di un’abitazione di Policoro (Matera) insieme ad un minorenne, denunciato dai Carabinieri.

I militari sono intervenuti dopo una segnalazione al 112. Dalle indagini è emerso che, poco prima, i due avevano tentato un furto in un’altra casa, ma erano stati sorpresi dai proprietari ed erano scappati.

Nello zona di Tito scalo (Potenza), almeno sei ladri sono stati messi in fuga dai Carabinieri mentre cercavano di entrare in un’azienda. Allo scattare degli allarmi perimetrali, sul posto sono arrivate tre pattuglie di Carabinieri: i ladri hanno fatto in totale «quattro tentativi di accesso. In un solo caso sono riusciti a danneggiare i distributori automatici di bevande e snack», rubando monete e merendine che sono state recuperate dai militari.