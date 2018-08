Droga nel magazzino del bar, la scopre il cane

Il gestore di un bar è stato posto agli arresti domiciliari dai Carabinieri, a Montalbano Jonico (Matera), dopo la scoperta nel magazzino del locale scorte di 60 grammi di droga e materiale per il confezionamento delle dosi.

La scoperta della droga è stata fatta da un’unità cinofila dell’Arma. I Carabinieri stavano facendo controlli per prevenire i furti in abitazione e lo spaccio di droga. Nel corso di una verifica in un bar, il cane - che appartiene al nucleo cinofili di Tito (Potenza) - ha segnalato la presenza della droga nel locale. Durante una perquisizione, i militari hanno trovato nel magazzino, fra gli scaffali, 30 grammi di marijuana e 30 di hascisc. Il gestore, che ha 50 anni, è stato arrestato