Tricarico, aggrediscono i Cc per ritiro della patente al figlio alla guida di una fuoriserie

Nella serata di ieri 3 agosto 2018, in Tricarico (Mt), i Carabinieri del Rdiomobile della Compagnia di Tricarico, nel corso di servizio perlustrativo, hanno arresto due coniugi del luogo, S.G. di anni 53 e M.R. di anni 44, responsabili del reato di violenza, minacce e resistenza a un Pubblico Ufficiale.

In particolare, intorno alle ore 20,30, i militari, nell’effettuare un posto di controllo nel centralissimo viale Regina Margherita, hanno intimato l’alt al conducente di un’autovettura di grossa cilindrata. Dal controllo è risultato che l’autista non poteva guidare l’autovettura fermata in quanto neo patentato, pertanto gli è stata contestata la relativa sanzione che prevede anche il ritiro della patente.

Il giovane, nel tentativo di evitare la pensa accessoria del ritiro del documento di guida ha fatto intervenire sul posto i due genitori che resisi conto dell’inflessibilità dei due Carabinieri, si sono scagliati contro gli stessi strappando il processo verbale di contestazione, già redatto, e procurando graffi e contusioni agli arti superiori, tanto che visitati dal personale medico del locale Pronto Soccorso sono stati giudicati guaribili in gg.2.

A questo punto, con l’intervento di altra pattuglia intervenuta sul posto, i due genitori sono stati accompagnati in Caserma e a conclusione degli accertamenti di rito, sono stati arrestati per violenza, minaccia e resistenza a un pubblico Ufficiale e sottoposti agli arresti domiciliari e, subito dopo, rimessi in libertà.