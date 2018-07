Bernalda, avvistati per le strade del paese Coppola e Lucas

BERNALDA - I due vecchi amici si sono fatti una bella bevuta ed hanno passeggiato allegramente (certo, circondati dal bagliore di flash e smartphone). Francis Ford Coppola e George Lucas sono stati visti in serata in giro per Bernalda, la cittadina del Materano dove Coppola affonda le radici e dove ha realizzato, in un palazzo antico nel cuore del centro storico, un esclusivo e singolare resort.

Da queste parti, difatti, non è una cosa dell’altro mondo vedere vip in pantaloncini, berretto e camicia a quadri, andarsene a spasso come anonimi turisti. Coppola e Lucas si conoscono dai primi anni Settanta, quando in America erano due giovani e promettenti filmaker. Insieme hanno contribuito a scrivere la storia di Hollywood e del cinema mondiale .

Singolare che in questi stessi giorni, al festival del cinema di Maratea, si trovi anche John Landis, altro nome straordinario di quella generazione di cineasti che ha attraversato le stagioni finendo con lo sfiorare il mito. Ed ora, un po’ ingrigiti, un po’ ingrassati, con qualche diottria in meno, ma sempre irresistibili, ecco i vecchi amici riuniti sotto il cielo della Basilicata.