Pisticci, «Attenzione alle buche»: cerchiate con il gesso

PISTICCI - Roma non è mai stata così vicina a Pisticci. Il paragone tra le due realtà, ovviamente, è irriverente e improponibile a prescindere. Ma quando si parla di buche stradali, evidentemente la vicinanza può reggere. Anche perché, se nella “città eterna” c’è un sindaco donna del Movimento 5 Stelle, Virginia Raggi, lo stesso accade a Pisticci, dove il primo cittadino è Viviana Verri, anche lei pentastellata. Se nella capitale d’Italia qualcuno ha provato a delimitare e segnalare le numerose buche nell’asfalto con lo spray, del pari nella città basentana ignoti hanno pensato di evidenziarle con il gesso. Le similitudini finiscono qui: per il resto, è anche superfluo ribadirlo, siamo su due pianeti diversi.

Ma, tornando all’iniziativa andata in scena a Pisticci centro, qualche giorno fa numerose buche presenti sul manto stradale in vie più o meno centrali sono state cerchiate e, quindi, evidenziate. Non ci risulta un’iniziativa simile a Marconia, dove, però, la situazione sembrerebbe identica: anche nel popoloso centro jonico, infatti, molte arterie presentano veri e propri crateri, ma lì almeno qualche intervento è stato fatto, come dimostra il caso della strada di San Teodoro che conduce da Marconia alla marina di Pisticci. Al di là di tutto, l’idea di cerchiare le buche, pur non essendo originale (come detto qualcuno lo ha già fatto a Roma), rappresenta comunque una notizia da sottolineare, al netto di polemiche e strumentalizzazioni politiche che non ci riguardano.

Qui diamo conto solo di un’iniziativa privata che andava sottolineata. L’iniziativa, che abbiamo subito trasferito all’assessore comunale al ramo Salvatore De Angelis (le dichiarazioni sono contenute nel box di fianco, ndr), fa emergere un malessere dei cittadini, i quali così facendo hanno voluto da un lato far rilevare, qualora gli amministratori non ne fossero stati al corrente, la situazione delle strade, e, dall’altro, trasferire la loro indignazione per lo stato di alcune arterie. Va in ogni caso rilevato che, proprio nelle ultime ore, alcune buche, molto probabilmente tra le più profonde, sono state rattoppate da tecnici comunali. Ne prendiamo atto, in attesa di una corposa bitumatura delle strade di Pisticci centro e Marconia, sempre più improcrastinabile anche se, come ha precisato De Angelis, purtroppo condizionate da fondi che tardano ad arrivare o che vanno comunque individuati e poi destinati a questo scopo.