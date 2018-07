Di Maio a Matera, tutti i post sulla pagina Facebook

DI MAIO A MATERA - Durante la sua visita nella Città dei Sassi, il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e ministro del Lavoro e delle politiche sociali, ha postato - sulla sua pagina ufficiale di Facebook - una serie di post. Ecco qui il suo racconto sul social:

Di Maio a Matera: "Ho incontrato questa signora. Mi ha detto di continuare a combattere e di eliminare le pensioni d'oro per aiutare le pensionate in difficoltà come lei. Le ho assicurato che lo faremo. Io non mollo. Riportiamo giustizia ed equità sociale in questo Paese"



Di Maio a Matera: "Adesso festeggiamo l’addio ai vitalizi con i cittadini e i nostri portavoce"



Di Maio a Matera: "Questo signore mi sta raccontando un drammatico caso di mala sanità che è costato la vita alla moglie. Ascoltarlo, assicurare giustizia ed evitare che si ripetano questi casi è nostro dovere"



Di Maio a Matera: "Una delle cinque città scelte dal MISE per la sperimentazione 5G. Ora visitiamo insieme l'antenna simbolo di questa iniziativa / 2"



Di Maio a Matera: "Una delle cinque città scelte dal MISE per la sperimentazione 5G. Ora visitiamo insieme l'antenna simbolo di questa iniziativa / 1"



Luigi Di Maio in viaggio verso Matera: "Per festeggiare anche lì il nostro bye bye ai vitalizi"