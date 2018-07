Matera, scandalo all'Asm: ministro manda gli ispettori

Il ministro della Salute, Giulia Grillo, dopo aver riunito l’unità di crisi del ministero, ha deciso l’invio domani e giovedì in Basilicata di una task force di esperti. Lo rende noto il ministero, sottolineando che il compito del gruppo è di accertare se, e in quale misura, in conseguenza delle vicende giudiziarie che stanno interessando alcune strutture sanitarie della Regione, siano stati commessi reati contro la Pubblica amministrazione e impedimenti nell’erogazione dei servizi sanitari ai cittadini.

«Ferma restando la necessità che gli organi inquirenti accertino la reale portata dei fatti e le relative conseguenze - rileva il dicastero - la task force effettuerà le ispezioni di sua competenza presso la Asl di Matera». I componenti del gruppo sono rappresentanti del ministero della Salute, dell’Agenas, dell’Iss e dei Nas.(