Un 66enne è stato arrestato dai Carabinieri a Ferrandina per aver abusato di una 16enne. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del tribunale di Matera, su richiesta della procura, dopo l'informativa inviata dai Carabinieri. Il ruolo di N.V. è emerso dopo che la vittima ha trovato il coraggio di denunciare gli abusi raccontando tutto ai giudici e ponendo fine alle molestie. Della vicenda è stato informato il Tribunale per i Minorenni che, tempestivamente ha attivato le procedure di rito volte a tutelare la minore stessa anche attraverso sostegno psicologico.