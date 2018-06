Incidente sul lavoro, operaio si ferisce

MATERA - Un bancale di tufi è precipitato al suolo da una gru che lo reggeva. È accaduto questa mattina nel cuore dei rioni Sassi, in via Sant’Angelo, nei pressi di Palazzo Zigari. Il carico potrebbe essersi sganciato e nel volo verso il basso uno, o forse più tufi, hanno colpito un operaio rimasto ferito sul lato sinistro del corpo. L’uomo, di 29 anni, risiede a Altamura, ma è di origini albanesi.

Sul posto, una volta scattato l’allarme, sono intervenute due autoambulanze in collegamento con l’eliambulanza.