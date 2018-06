Una banda dedita al furto di biciclette elettriche è stata scoperta dai Carabinieri che hanno arrestato due persone, si 20 e 22 anni, e denunciato a piede libero un 17enne, tutti accusati di furto aggravato.

I militari hanno fermato per controlli un'auto (con tre giovani a bordo) il cui conducente, alla vista dei militari, aveva tentato di allontanarsi: fermati, il gruppo non ha saputo fornire spiegazioni sulle biciclette che trasportavano in maniera molto grossolana. I sospetti dei Carabinieri si sono rivelati fondati quando, giunti in caserma, è stato accertato che le bici erano state rubate in due due delle principali strade di Matera dopo aver rotto i lucchetti delle catene. Nell'auto sono stati trovati diversi arnesi da scasso.