Truffa multe autovelox, 5 arresti nel Materano

MATERA - Cinque persone - tra cui il capo della Polizia municipale di Tursi (Matera), che si trova in carcere, mentre altre quattro sono ai domiciliari - sono state arrestate dalla Polizia nell’ambito di un’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera, sulla corruzione scoperta intorno alla presunta truffa, messa in piedi nel comune lucano, sull'uso degli autovelox e sulla gestione delle conseguente contravvenzioni. Nell’indagine sono indagate altre 17 persone.

I particolari dell’operazione «Velomatic» sono stati illustrati stamani in una conferenza stampa dal Procuratore della Repubblica di Matera, Pietro Argentino e dal capo della Mobile materana, Fulvio Manco.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il capo della Polizia municipale di Tursi, Giovanni Sanchirico, di 64 anni, insieme a un imprenditore calabrese, Ottavio Chiappetta (45), di Montalto Uffugo (Cosenza), titolare di una società di noleggio di autovelox, aveva organizzato un sistema per «arrotondare» i suoi introiti e quello dello stesso imprenditore attraverso un "incentivo» per ogni contravvenzione elevata con l’uso degli autovelox.

Inoltre è stato accertato che Sanchirico è riuscito in più occasioni a farsi consegnare da alcuni cittadini soldi in contanti per cancellare diverse multe, il cui importo era aumentato nel corso dei mesi a causa di more e oneri. Per questo motivo, le persone arrestate - tra cui la compagna di Sanchirico, che ha ricevuto anche alcuni bonifici dalla società di Chiappetta con la dicitura «prestazione occasionale» e due dipendenti della stessa società - sono accusate, a vario titolo, di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, induzione indebita a dare e promettere utili, istigazione alla corruzione e truffa ai danni dello Stato. L’operazione "Velomatic» nasce da un’altra indagine cominciata dal 2017 in seguito all’incendio dell’autovettura di un dirigente del Comune di Scanzano Jonico (Matera).