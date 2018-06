L’esplosione in via Giulio Cesare senza alcun colpevole

MICHELE SELVAGGI

PISTICCI - Sono trascorsi ben 7 anni da quella notte tra il 10 e l’11 giugno 2011, ma il ricordo è sempre vivo nella popolazione del popoloso quartiere Loreto – Cammarelle a nord ovest dell’abitato, per la potente esplosione verificatasi in uno stabile di via Giulio Cesare, il cui fortissimo boato fu avvertito anche a parecchi chilometri di distanza fuori dal centro abitato, come le frazioni di Tinchi, Centro Agricolo, Pisticci Scalo e la valle del Basento, l’abitato di Craco e altri posti del circondario. Esplosione che fece danni enormi, devastando uno stabile a piano terra di via Giulio Cesare, altri locali adiacenti in cui, per fortuna, rimasero ferite solo alcune persone, oltre al danneggiamento di oltre una ventina di auto parcheggiate nel vicino adiacente piazzale, di cui 3 appartenenti tutte ad una sola famiglia, la Musicco che resiede a poca distanza dal luogo dello scoppio.

Purtroppo a distanza di diversi anni, solo da qualche mese si è avuta notizia della richiesta di archiviazione del caso, da parte del pubblico ministero che aveva condotto le indagini, al giudice per le indagini preliminari, e ciò dopo l’avvenuta conclusioni degli accertamenti suppletivi e la deposizione della relazione finale del consulente tecnico incaricato, che aveva messo a confronto e analizzato ben 5 possibili ipotesi sulle cause che avrebbero determinato lo scoppio. Una decisione comunque abbastanza motivata quella recentemente presa del pm, che, ovviamente, non sta a noi commentare. Per chi purtroppo ha vissuto quei terribili momenti, insieme a tantissimi cittadini del quartiere, svegliati di soprassalto dal sonno in piena notte (erano da poco passate le 3), solo il compito di ricordare quel terribile episodio che per fortuna non fece vittime, ma causò solo enormi danni. Episodio che comunque difficilmente verrà dimenticato dalla popolazione del posto, ma anche ricordato, dopo anni di indagini, che non ha avuto nessun colpevole.