MATERA - Il direttore tecnico di un cantiere aperto nelle campagne di Garaguso (Matera) è stato denunciato in stato di libertà alla magistratura dai Carabinieri forestali con l’accusa di gestione di rifiuti non autorizzata.

I militari sono intervenuti in un’area «vincola idrogeologicamente e paesaggisticamente». Secondo i risultati degli accertamenti, nel cantiere si è verificata «una eccedenza di 38 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi rispetto alla quantità prevista per legge per il deposito temporaneo, che è di 30 metri cubi, di cui solo dieci metri cubi possono essere costituiti da rifiuti pericolosi». La ditta che gestisce il cantiere ha ricevuto delle prescrizioni per smaltire i rifiuti in un impianto