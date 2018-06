Dal contratto di sviluppo 200 milioni di investimenti

MATERA - Il distretto di turismo rurale «Le terre di Aristeo», che lega 78 Comuni della Basilicata, operatori economici e realtà associative impegnate nella promozione territoriale, si appresta a firmare un accordo interministeriale e con la Regione per un contratto di sviluppo che prevede investimenti per circa 200 milioni di euro. Lo ha annunciato ieri Rosa Gentile, coordinatrice del programma Agorà 2018, nel corso della giornata conclusiva del confronto con le istituzioni sulle economie locali e la promozione della comunità turistica.

«Gli investimenti – ha proseguito Gentile – riguarderanno sei aree della Basilicata nei comparti del turismo sociale, religioso, ambientale e della ricettività alberghiera, con una esperienza di elaborazione partita dal basso e che promuove la cultura di impresa». L’assessore regionale alle Politiche di sviluppo, Roberto Cifarelli, nell’esprimere apprezzamenti per il metodo di lavoro e per le proposte del «Distretto», ha sottolineato le iniziative messe in campo dalla Regione. «La Giunta regionale – ha amnnunciato – ha approvato la bozza per un accordo quadro di sviluppo sul quale il Distretto, nel quale siamo co-protagonisti, potrà presentare i contratti territoriali. Senz’altro il progetto e il lavoro svolto sono da apprezzare e sostenere per il protagonismo messo in campo da vari soggetti e con un lavoro di rete, che consentirà di rivitalizzare e promuovere l’economia dei nostri comprensori».