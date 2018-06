Furto di energia elettrica, un arresto a Policoro

MATERA - Accusato in flagranza di reato di furto di energia elettrica (per un valore di circa 3.500 euro), un uomo di 65 anni, titolare di un’azienda agricola di Policoro (Matera), è stato arrestato e posto ai domiciliari dai Carabinieri che hanno scoperto l’allaccio abusivo alla rete pubblica.

Durante alcuni controlli sul caporalato, fatti in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Matera e Potenza, i militari della stazione di Policoro hanno anche trovato nell’azienda agricola dell’uomo un autocarro risultato rubato nello scorso mese di maggio a Cosenza: per questo il 65enne è stato denunciato per riciclaggio.