Al termine delle indagini sull'aggressione commessa, per questioni di viabilità, ai danni di un 45enne lo scorso 28 novembre nel centro storico della Città dei Sassi, tre uomini, Antonio Stasi (47 anni), Eustachio Cristallo (33 anni) e Cristian Lauria (39 anni )tutti con precedenti penali - sono stati arrestati (uno è in carcere e gli altri due ai domiciliari) dalla Polizia. Le misure cautelari sono state emesse dal gip di Matera Angela Rosa Nettis su richiesta del pm Anna Franca Ventricelli.

Secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori, i tre uomini, che erano a bordo di un’automobile, dopo un primo litigio per una questione di diritto di precedenza, hanno cominciato a inseguire l’uomo, costringendolo a fermarsi: quando è sceso dalla sua vettura, alla presenza del figlio minorenne, lo hanno picchiato, procurandogli ferite giudicate guaribili in dieci giorni. I tre arrestati sono accusati di violenza privata e lesioni dolose aggravate da motivi banali (reato commesso alla presenza di un minorenne). Gli arresti sono stati decisi anche in seguito alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona dove ci sono stati l’inseguimento prima e l’aggressione poi.