In mountain bike per scoprire il Parco della murgia materana

MATERA - In mountain bike alla scoperta della murgia materana lungo un percorso misto su piste sterrate, all’interno del Parco e lungo il perimetro di una cava estrattiva: è il percorso che attende 150 ciclisti, uomini e donne di diverse fasce di età, che parteciperanno domenica 10 giugno a Matera alla 14/a edizione della «Mountain bike: città dei Sassi», gara di medio fondo e ciclopasseggiata.

Il programma della gara è stato illustrato ai giornalisti dal presidente della società organizzatrice, Tommaso Barbaro, dal presidente della Federazione ciclistica regionale, Carmine Acquasanta, e dal direttore dello stabilimento Italcementi di Matera, Giuseppe Auriemma. La gara prevede un percorso di medio fondo di 24,5 chilometri da percorrere due volte, con partenza dall’impianto cementiero, per raggiungere una cava e da qui la chiesa rupestre della Madonna della Croce a ridosso del sentiero noto come «408» fino al belvedere di Murgia Timone, dove è previsto un punto di ristoro. Da qui i corridori raggiungeranno il percorso che fiancheggia la la chiesa rupestre di San Falcione, i centri di visita di Jazzo Gattini e Masseria Radogna fino all’arrivo. Dilettanti e appassionati potranno effettuare la «pedalata cicloturistica» della Murgia compiendo un solo giro del percorso. Al vincitore andrà un trofeo particolare, composto da pietra della cava e da un modellino di ciclista in mountain bike. Gli organizzatori hanno evidenziato il binomio del rapporto tra bici e ambiente per conoscere e scoprire percorsi inediti del territorio.