Francesco Russo

Presto la Grande Punto andrà in pensione e nello stabilimento Fca-Sata di San Nicola di Melfi ci sarà la necessità di un nuovo modello per saturare gli impianti (che parafrasando significa garantire occupazione ai dipendenti attualmente in organico, ndr.). Le ultime dichiarazioni dell’amministratore delegato Sergio Marchionne - che il primo giugno scorso aveva presentato il piano quinquennale del gruppo - lasciano ben sperare: verranno prodotte almeno dieci versioni di Jeep ed almeno una di queste sarà realizzata a Melfi. Cosa succederà nel frattempo?

A quanto pare entro l’anno potrebbe essere avviata la realizzazione di una nuova Jeep Renegade: una variante con modifiche abbastanza importanti del modello attualmente in produzione alla Sata di Melfi, che sembra essere già destinata al mercato statunitense. Nel frattempo potrebbe partire la realizzazione delle versioni ibride della Jeep Renegade e della 500X. Il 2019, invece, dovrebbe essere - secondo quanto apprendiamo dalla Fismic - l’anno di un restyling della Jeep Compass, che potrebbe essere lanciato proprio dagli impianti dello stabilimento lucano. I sindacati, in questi giorni, vorrebbero comunque avere maggiore chiarezza sul futuro della Sata e soprattutto delle migliaia di operai che ogni giorno varcano i cancelli di quella fabbrica.

«È necessario intensificare il pressing sul management Fca per definire il nuovo modello da assegnare allo stabilimento di Melfi: bisogna farlo oggi, che al Salone dell’Auto di Torino Fca ha svelato in anteprima europea la Nuova Renegade MY 19, che sarà prodotta a Melfi, quale ultima novità della gamma Jeep e non domani, quando il piano industriale Fca sarà a pieno regime». Ad affermarlo, in una dichiarazione congiunta sono il segretario regionale della Uil, Carmine Vaccaro ed il leader della Uilm-Uil lucana, Marco Lomio.

«Il successo di mercato della Jeep che dal 2014 ha rivoluzionato il segmento dei suv compatti - proseguono i due sindacalisti - è partito proprio da Melfi: dalle professionalità e dalle competenze dei nostri lavoratori. E lo stabilimento lucano ha tutte le caratteristiche per diventare lo snodo centrale delle politiche di Fca in Europa e nel mondo. A Melfi - evidenziano i segretari regionali di Uil e Uilm - è possibile recuperare il tempo perduto e di conseguenza competitività di mercato secondo il piano industriale già noto che prevede fino al 2022 lo sviluppo di otto nuovi modelli Jeep, tra cui nuove motorizzazioni elettriche».